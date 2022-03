Samsung Galaxy Tab S8 sparisce da Geekbench: benchmark alterati come Galaxy S22

Il problema del limitatore di performance su Samsung Galaxy S22 ha portato alla rimozione dei benchmark da Geekbench alla luce dell’alterazione artificiale delle prestazioni del dispositivo. Lo stesso trattamento lo ha ricevuto anche il tablet Samsung Galaxy Tab S8, anch’esso interessato a questa modifica delle performance del processore.

Un’analisi approfondita effettuata da Android Police ci consente di comprendere a pieno la natura del problema: proprio mentre si sta diffondendo l’aggiornamento per rimuovere il limitatore dai dispositivi Samsung dotati di One UI 4 con Android 12, in rete è apparso il report con i test di Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra effettuati in una versione modificata di Geekbench ove il pacchetto dell’app è stato rinominato in Genshin Impact affinché il dispositivo “pensasse” di avere un videogioco attivo e non la nota piattaforma di test.

Questo piccolo trucchetto è bastato per notare dei punteggi significativamente più bassi nei test single-core e multi-core del processore, rispettivamente pari a 920 e 3.000 punti contro i 221 e 3.372 punti su Geekbench standard. Ciò che risulta particolarmente interessante è che i tablet Galaxy Tab S7, Tab S7 FE e Tab S5e aggiornati a One UI 4 non hanno presentato un problema analogo di limitazione delle performance.

Nel frattempo, l’attenzione dell’utente medio si è spostata rapidamente a un drop test deludente del Samsung Galaxy S22.