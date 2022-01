Samsung Galaxy Tab S8: specifiche e prezzo sono online grazie a un enorme leak

Tra i device che saranno presentati durante l'evento Samsung Unpacked di febbraio 2022, accanto agli smartphone della serie Galaxy S22, troviamo il tablet Samsung Galaxy Tab S8, la nuova proposta nella linea di tablet top di gamma del colosso coreano. Nelle ultime, tuttavia, un enorme leak ha svelato ogni informazione mancante sul device.

Purtroppo, Samsung Galaxy Tab S8 è stato vittima di leak per mesi, tanto che a settimane dalla presentazione del device sapevamo già la sua scheda tecnica completa, trapelata per errore sulla pagina di Amazon Italia dedicata al device. Nelle ultime ore, invece, il tablet è stato vittima del Mega-Leak dei materiali commerciali di Samsung, che ha riguardato più direttamente gli smartphone della linea Galaxy S22.

Delle circa quaranta fotografie promozionali pubblicate dall'insider Dohyun Kim, una decina è infatti dedicata al Galaxy Tab S8, svelandone le specifiche tecniche e le feature esclusive con grandissimo anticipo. Se volete dare un'occhiata alle immagini, vi invitiamo a controllare la galleria in calce alla notizia che abbiamo linkato nel paragrafo superiore.

Innanzitutto, il leak conferma che i Galaxy Tab S8 saranno ben tre, ovvero il Galaxy Tab S8 "regular", con uno schermo LCD da 11", il Galaxy Tab S8 Plus, con un display AMOLED da 12.4", e il Galaxy Tab S8 Ultra, dotato invece di un pannello AMOLED da 14.6". Tutti e tre i Galaxy Tab S8 avranno un SoC Snapdragon 8 Gen 1, mentre non ci saranno varianti dotate del chipset Exynos 2200 proprietario di Samsung.

Il leak stabilisce anche che il tablet avrà una CPU il 24% più performante del Galaxy Tab S8, mentre i miglioramenti di potenza in termini percentuali dovrebbero toccare il 52% nel caso della GPU. Inoltre, Samsung ha rinnovato la S Pen del Galaxy Tab S8, che sarà decisamente più veloce di quella attualmente utilizzata dai tablet dell'azienda, con una latenza di soli 2,8 ms, la metà di quella di 5,6 ms fatta registrare dal Galaxy Tab S7.

Completano la scheda tecnica una batteria da 8.000 mAh o da 10.090 mAh, a seconda del modello del tablet, e la fotocamera, composta da un sistema posteriore a due obiettivi, rispettivamente una fotocamera principale da 13 MP e un grandangolo da 6 MP, e una selfie-camera da 12 MP. Infine, sappiamo che il Galaxy Tab S8 avrà una RAM da 8 GB e uno storage da 128 GB o da 256 GB, a seconda delle scelte dell'utente. Il tablet sarà disponibile nei colori Graphite, Silver e Pink Gold.

Rispondendo al leak di Dohyun Kim, l'account Twitter TechInsider ha anche pubblicato tutti i prezzi dei Galaxy Tab S8, che sono i seguenti:

Galaxy Tab S8 128 GB: 769 Euro

Galaxy Tab S8 256 GB: 819 Euro

Galaxy Tab S8 Plus 128 GB: 999 Euro

Galaxy Tab S8 Plus 256 GB: 1.059 Euro

Galaxy Tab S8 Plus 5G 128 GB: 1.159 Euro

Galaxy Tab S8 Plus 5G 256 GB: 1.219 Euro

Galaxy Tab S8 Ultra 256 GB: 1.319 Euro

Galaxy Tab S8 Ultra 512 GB: 1.549 Euro

Galaxy Tab S8 Ultra 5G 256 GB: 1.549 Euro

Galaxy Tab S8 Ultra 5G 512 GB: 1.699 Euro

Tutti i prezzi pubblicati da TechInsider sono riferiti al mercato europeo, come dimostra anche il prezzo in Euro dei Galaxy Tab S8. Negli Stati Uniti, invece, i device dovrebbero essere messi in vendita a partire da 800 Dollari, dunque circa cinquanta Euro in meno della versione europea dei tablet.