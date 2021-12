Samsung Galaxy Tab S8: il trio di tablet si svela in una serie di render, c'è il notch

La gamma di tablet Samsung Galaxy Tab S8 torna al centro dei rumor riguardanti la compagnia sudcoreana, dopo la sua apparizione su Geekbench con chipset Snapdragon top di gamma. Questa volta, però, non si parla di specifiche tecniche, bensì dei nuovi render “ufficiali” che svelano il possibile design del trio di dispositivi.

Le immagini in questione sono state fornite dal rinomato leaker Evleaks o Evan Blass tramite Twitter, come potete vedere in calce alla notizia. Da esse è possibile capire qualche dettaglio interessante: innanzitutto, i notch tanto chiacchierati a ottobre in seguito alla pubblicazione di altri render firmati OnLeaks appaiono soltanto sul modello Galaxy Tab S8 Ultra, sono meno pronunciati del previsto e servono a ospitare due sensori fotocamera anteriori. Al loro posto, sulle varianti Galaxy Tab S8 e S8+, Samsung potrebbe optare per la tradizionale soluzione di bordi leggermente spessi.

Purtroppo non è ancora nota la natura tecnica delle fotocamere, ma si possono notare dai render la presenza dei pulsanti di accensione e di gestione del volume sullo stesso lato. Sempre lato hardware non sono noti particolari dettagli, oltre alla possibile dotazione di una batteria da 11.500 mAh su Galaxy Tab S8 Ultra, accompagnato sotto la scocca dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Infine, tutti e tre i tablet dovrebbero dotarsi di un pannello AMOLED con refresh rate di 120Hz. Consigliamo, tuttavia, di prendere queste voci cum grano salis.

Nel frattempo, c’è un altro produttore interessato al mondo tablet: Lenovo potrebbe lanciarne uno da gaming di piccole dimensioni nel corso del 2022.