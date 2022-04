Samsung Galaxy Tab S8 Ultra messo a dura prova con stress test: si piega ma resiste

Lo YouTuber JerryRigEverything ha colpito ancora: dopo avere distrutto con successo lo smartphone OnePlus 10 Pro, Zac Nelson ha messo a dura prova il tablet Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, l’ultimo top di gamma per eccellenza tra i tablet Android disponibili sul mercato. Come se l’è cavata?

Il consueto filmato dello stress test illustra l’intera serie di prove a cui è stato sottoposto il dispositivo: il grado di resistenza ai graffi è sorprendente, eccetto per la scocca, e il lettore delle impronte digitali sotto il display funziona bene anche in seguito a tale prova. Il display Super AMOLED, come prevedibile, non riesce a resistere al test di combustione che ha portato, pertanto, a danni permanenti ai pixel.

Ciò che sorprende più di tutto è il test di piegamento del tablet: nonostante lo spessore, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra resiste a sforzi importanti posti da entrambi i lati mantenendosi integro e perfettamente funzionante. Anche la forte pressione applicata sullo schermo non sembra scalfire minimamente il pannello stesso. Come potrete vedere dal filmato allegato alla notizia, i due minuti finali vedono JerryRigEverything applicare tutta la forza possibile per riuscire a rompere a metà il tablet, ma non c’è nulla da fare: Galaxy Tab S8 Ultra resiste sempre e comunque!

Quello proposto dalla casa sudcoreana risulta pertanto un ottimo prodotto anche sul lato della resistenza, oltre che lato performance. Ad ogni modo, è palese come i test condotti da JerryRigEverything, alias di Zac Nelson, restino prove davvero al limite e che difficilmente replicano condizioni di utilizzo normali. Se non altro, ora avete la conferma della bontà del prodotto sotto ogni punto di vista.

Nel mentre, in rete i tipster discutono del possibile lancio di Samsung Galaxy Watch 5 Pro.