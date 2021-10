Samsung Galaxy Tab S8 Ultra trapela con i render: il display avrà un notch?

Oltre ai render di Samsung Galaxy S22 Ultra trapelati di recente, i tipster del settore hanno pensato di rilanciare anche i tablet del colosso sudcoreano. In particolare, si parla di Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, modello di cui sono trapelati nuovi render CAD che svelano il design con cui potrebbe approdare sul mercato.

Esattamente come nel caso di Samsung Galaxy S22 Ultra, anche i render di Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sono forniti da OnLeaks in esclusiva ai colleghi di 91Mobiles. Osservandoli, non possiamo fare a meno di notare alcuni elementi interessanti, specialmente per quanto riguarda il display. Il pannello da 14,6 pollici, infatti, appare maestoso grazie all’assottigliamento dei bordi; seguendo questi ultimi, l’occhio inevitabilmente cade sul notch collocato a destra. Non si tratta di un foto singolo per la fotocamera, bensì di una vera e propria tacca che contiene il sensore per i selfie.

Il posizionamento è ottimale, in quanto consente l’utilizzo nella medesima posizione dello schermo di un laptop. Inoltre, per quanto forse troppo vistoso secondo qualche utente, questa soluzione consente proprio la diminuzione dello spessore dei bordi. Potrebbe essere, quindi, un compromesso decisamente accettabile, che comunque non dovrebbe giungere sui modelli Galaxy Tab S8 e S8 Plus.

Passando al lato posteriore, invece, notiamo due sensori fotocamera posizionati in alto a sinistra su un piccolo modulo verticale, assieme alla striscia magnetica per portare con sé la S Pen. Al momento consigliamo di prendere tutti questi rumor e render con le pinze, come da prassi, in vista del lancio atteso dai succitati informatori per novembre o dicembre 2021.

Restando nell’universo del brand asiatico, recentemente ha annunciato Bespoke Studio e Maison Kitsune Edition per Galaxy Watch 4 e Galaxy Buds 2.