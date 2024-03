Samsung Galaxy Tab S9 FE disponibile ad un SUPER PREZZO su Amazon

La giornata di promozioni targate Amazon comincia con un super sconto proposto dal colosso di Seattle su un tablet a marchio Samsung, il cui prezzo cala del 27% rispetto a quello imposto dal produttore.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA



Il Samsung Galaxy Tab S9 FE, nella fattispecie, è disponibile a 399 Euro, il 27% in meno rispetto ai 549 Euro di listino, con consegna senza costi aggiuntivi prevista per mercoledì. Disponibile anche il pagamento a rate con Cofidis, mentre non è possibile optare per la dilazione direttamente con Amazon.

Nella variante in questione trova spazio anche un caricatore nella confezione. Samsung Galaxy Tab S9 FE è dotato di un display da 10,9 pollici TFT LCD PLS, 6GB di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, mentre la batteria è da 8000 mAh. A supportare la scheda tecnica ci pensa il chip Exynos 1830, oltre che Android 13. La spedizione è gestita da Amazon, che permette di effettuare il reso entro 14 giorni.

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?