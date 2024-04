Samsung Galaxy Tab S9, un notebook vestito da tablet! Ora al MINIMO STORICO

Samsung Galaxy Tab S9 è un tablet davvero incredibile, che non ha nulla a che invidiare a un Notebook. Prendiamo il Display da 11" Dynamic AMOLED 2X, con Vision Booster: un algoritmo intelligente che rileva la luce solare e regola il display per ottenere una visibilità ottimale sotto il sole diretto. Prendilo ora al minimo storico: 737,16 euro!

Il tablet include tante novità godibili anche sugli smartphone Top di gamma di casa Samsung. Per esempio? Google Cerchia e cerca che offre risultati istantanei. Oppure Note Assist, che riassume i tuoi appunti in un lampo. Per non parlare di Photo Assist, che sposta e rimuove oggetti per ottenere aa foto che desideravi.

La batteria ti consente di arrivare tranquillamente a fine giornata, anche in caso di multitasking selvaggio. Infatti, è dotato di caricabatterie Samsung da 45W con USB-C, per ricaricare velocemente il tuo dispositivo. Batteria da 8.400 mAh.

Il display, oltre a quanto già detto, è anche dotato di HDR10 e la frequenza di aggiornamento di 120Hz, che rendono i contenuti nitidi e realistici.

Puoi usarlo anche in piscina o al mare, grazie alla scocca rinforzata in Armor Aluminum e il certificazione di classificazione IP68.

La S Pen inclusa è stata arricchita di funzioni e precisioni. Vanta anche essa la classificazione IP68 contro acqua e polvere. Riduce i click accidentali. Con un aggancio magnetico bidirezionale per la ricarica.

Ricordiamo dunque che Samsung Galaxy Tab S9 è ora al minimo storico: 737,16 euro!

