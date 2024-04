Samsung Galaxy Tab S9, che tablet! Se lo acquisti ORA risparmi 300 euro

Samsung Galaxy Tab S9 è un tablet che sfrutta appieno le potenzialità apportate dall'Intelligenza artificiale. Qualche esempio? con la funzione Google Cerchia e cerca offre risultati istantanei, Note Assist riassume i tuoi appunti in un lampo, mentre Photo Assist sposta e rimuove oggetti per ottenere ala foto che desideravi!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Un tablet davvero potente, dotato in questa versione di 12GB di RAM, 256GB di memoria, una batteria infinita da 8.400 mAh con ricarica rapida per un uso sempre continuo.

Tablet dalle alte prestazioni grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2, uno dei migliori in circolazione, combinato alla fluidità del sistema operativo Android 13.

Il certificato IP68 fa in modo che sia impermeabile ma anche resistente alla polvere. Quindi non dovrai temere di portarlo ovunque fuori casa.

Bellissimo colore Graphite, elegante ed esclusivo.

La Versione italiana 2023 è un'ottima notizia anche per quanto concerne la garanzia.

Straordinario schermo basato su display Dynamic AMOLED 2X da 11” per dare vita alla tua creatività con colori vividi e neri intensi. Ma non solo: vanta anche la tecnologia HDR10 e la frequenza di aggiornamento di 120Hz rendono i contenuti nitidi e realistici.

Veniamo all'offerta in corso: pigia sul bottone Applica e risparmia 300€ con il codice promozionale SAMSUNGTABS9.

