Samsung Galaxy Tab S9 è ufficiale: ecco i nuovi tablet di Samsung con S Pen

Insieme ai nuovi Galaxy Watch6 ed i foldable di nuova generazione, Samsung nel corso dell’evento Unpacked di questo pomeriggio ha tolto il velo anche dalla nuova serie di Galaxy Tab S9, il nuovo porfol io di tablet della già popolare gamma composta da tre modelli: Tab S9, S9+ ed S9 Ultra.

In tutti e tre i modelli troviamo i nuovi display Dynamic AMOLED 2X che garantiscono una visione iper realistica e prestazioni di fascia alta grazie al processore Snapdragon 8 Gen2 per Galaxy. Inclusa anche la S Pen con protezione IP68 che aiuta gli utenti a dare vita alleproprie idee. Si tratta però anche della prima serie Galaxy Tab S ad aver ottenuto il rating IP68.



Il punto cardine dell’esperienza è senza dubbio il nuovo Display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici di Galaxy S9 Ultra, che fornisce un’esperienza d’intrattenimento immersiva e portatile anche grazie all’HDR10+. Il refresh rate adattivo della serie Tab S9 si calibra automaticamente tra 60 e 120Hz per creare equilibrio tra reattività fluida ed ottimizzazione, mentre la modalità Protezione Occhi riduce l’affaticamento con una bassa emissione di luce blu, ridotta di oltre il 70%.

Nella serie troviamo anche un audio più ampio trasmesso da quattro altoparlanti più grandi del20% rispetto ai modelli precedenti potenziati dal sistema audio AKG e dal Dolby Atmos. La serie dispone anche della tecnologia Vision Booster che rileva automaticamente le condizioni di luce blu intensa e si adatta per mantenere lo schermo luminoso, mentre la Smart Book Cover permette di orientare lo schermo in verticale o orizzontale per guardarlo senza luce e senza dover tenere il tablet in mano.



Ciascun modello è dotato di S Pen, il pennino che abbiamo visto all’opera anche su altri dispositivi e che permette di disegnare e scorrere l’UI in maniera semplice ed immediata. Gli utenti possono anche effettuare un upgrade scegliendo S Pen Creator Edition che è stata progettata con un materiale testurizzato per fornire un’impugnatura confortevole ed un angolo d’inclinazione più ampio.

La sere è più efficiente anche dal punto di vista termico con un raffredadmento a camera di vapore.

I preordini sono già aperti da oggi 26 Luglio, mentre nei punti vendita giungeranno l’11 Agosto. Di seguito le configurazioni.

Galaxy Tab S9 Ultra (14,6”)

512GB (RAM 12GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €1.489

256GB (RAM 12GB) 5G al prezzo consigliato di €1.519

256GB (RAM 12GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €1.369

Galaxy Tab S9+ (12,4”)

512GB (RAM 12GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €1.269

256GB (RAM 12GB) 5G al prezzo consigliato di €1.299

256GB (RAM 12GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €1.149

Galaxy Tab S9 (11”)

256GB (RAM 12 GB) 5G al prezzo consigliato di €1.199

256GB (RAM 12 GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €1.049

28GB (RAM 8GB) 5G al prezzo consigliato di €1.079

128GB (RAM 8GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €929

Inoltre, acquistando Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra dal 26 luglio al 10 agosto 2023 è possibile ricevere in omaggio la Book Cover Keyboard Slim.