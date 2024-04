Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 12/256GB: aggiungi questo codice e risparmi!

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 12/256GB è un tablet per tutti gli utilizzi. Dal lavoro al tempo libero. Quanto a quest'ultimo, si adatta alla visione di streaming o gaming grazie al display Dynamic AMOLED 2X da ben 14,6”, con colori vividi e neri intensi e la funzione HDR10 con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Grazie al codice sconto paghi solo 1.029,00 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Parlando di display, non possiamo non menzionare la funzione Vision Booster, un algoritmo intelligente rileva la luce solare e regola il display per ottenere una visibilità ottimale sotto il sole diretto.

Prestazioni incredibili grazie al processore super veloce Snapdragon 8 Gen 2 che offre prestazioni elevate e risparmio energetico. Inoltre, occorre aggiungere che il motore grafico conferisce realismo ai riflessi e alle ombre dei giochi 3D. La ram è invece di 12GB.

La memoria nativa è di 512GB ma è possibile aggiungere una scheda microSD per aumentare la capacità di memoria e immagazzinare tutti i tuoi file preferiti senza che poi le performance ne risentano.

Dai sfogo alla tua creatività, grazie alla S PEN resa più precisa e ad app preinstallate come GoodNotes, Clip Studio Paint e LumaFusion.

Batteria infinita da 11.200 mAh con ricarica rapida.

Ricordiamo l'offerta: oltre al 4% di sconto di partenza, puoi applicare il codice sconto SAMSUNGTABS9 e lo paghi solo 1.029,00 euro!

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?