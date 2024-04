Samsung Galaxy Tab S9 Ultra sta andando a ruba con il codice sconto da 300€

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra è straordinario sotto tutti i punti di vista. Sembrerà di fatti di usare un Notebook. Per esempio, la RAM è di 12GB, mentre la memoria di 256GB. Batteria infinita da 11.200 mAh, con ricarica rapida. Ora puoi risparmiare 300 euro applicando il codice sconto da 300 euro con codice SAMSUNGTABS9. Pagherai 1.159,00 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Display Dynamic AMOLED 2X da ben 14,6” per dare vita alla tua creatività con colori vividi e neri intensi. L‘HDR10 e la frequenza di aggiornamento di 120Hz rendono i contenuti nitidi e realistici per i tuoi contenuti in streaming: film, serie tv, partite di calcio, concerti, gare di Formula Uno, ecc.

La scocca rinforzata in Armor Aluminum e la classificazione IP68 ti permetterà di portarlo ovunque senza preoccuparti che possa danneggiarsi per urti, pioggia e polvere. Fermo restando che occorra stare attenti sempre.

Anche la S Pen è stata migliorata, anche essa con certificato IP68, più precisa e con calamita per attaccarsi al dispositivo così da non perderla anche quando non la usi o la ricarichi.

Memoria espandibile con una microSD per aumentare la capacità di memoria per avere ancor più spazio per i tuoi video, le tue creazioni, le foto HD e tanto altro ancora.

Troverai installate app creative professionali come GoodNotes, Clip Studio Paint e LumaFusion, Ottimizzate per sfruttare al meglio l'ampio display.

Ora puoi risparmiare 300 euro applicando il codice sconto con codice SAMSUNGTABS9. Pagherai 1.159,00 euro!

Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. Prova gratuitamente tutti i servizi Prime come le spedizioni gratuite, film e serie TV su Prime Video e i giochi gratis del servizio Prime Gaming.