Samsung Galaxy Tab S9 Ultra in arrivo: il re dei tablet Android non ha più segreti

Il prossimo Samsung Unpacked si terrà il 26 luglio e sarà la cornice di lancio di Samsung Galaxy Z Flip 5 e di Samsung Galaxy Z Fold 5. Tuttavia, accanto ai due smartphone pieghevoli Samsung lancerà anche il Galaxy Tab S9 Ultra, che nelle scorse ore si è mostrato in rete con una serie di render e una scheda tecnica quasi completa.

Le informazioni sul device sono state diffuse da GizmoChina, che ha spiegato che il Galaxy Tab S9 Ultra non sarà l'unico tablet lanciato da Samsung durante l'evento del 26 luglio: al contrario, quest'ultimo si accompagnerà ai Galaxy Tab S9 e S9+. Tuttavia, l'attesa che circonda il modello Ultra è palpabile, se non altro perché il Galaxy Tab S9 Ultra sarà il miglior tablet Android in commercio per il prossimo anno.



Stando ai leak, il dispositivo sarà dotato di un gigantesco display Dynamic AMOLED da 14,6", che dovrebbe essere approssimativamente lo stesso, in termini di dimensioni, del Galaxy Tab S8 Ultra, staccando di un paio di pollici anche l'iPad Pro di maggiori dimensioni di Apple. Come il predecessore, anche il Galaxy Tab S9 Ultra avrà un notch con una doppia selfie-camera da 12 MP. Il tablet, infine, sarà compatibile con la S Pen e con le tastiere accessorie realizzate da Samsung.



In termini tecnici, il Galaxy Tab S9 avrà un SoC Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, probabilmente nella versione realizzata in collaborazione con Samsung per i dispositivi Galaxy, che garantirà un leggero boost alle frequenze del Core principale, che così arriverà a 3,36 GHz. La RAM del dispositivo sarà pari a 12 GB, mentre lo storage sarà da 512 GB.



Lato fotocamere, sul retro del Tab S9 avremo una fotocamera principale da 13 MP e un ultra-grandangolo da 8 MP. Infine, la batterà del device sarà da 11.200 mAh e supporterà la ricarica rapida fino a 45 W. Il dispositivo sarà dotato di capacità dual SIM, anche se avrà un solo slot per SIM fisica, supportando invece le eSIM. Potete dare un'occhiata ai render del Galaxy Tab S9 in calce a questa notizia.