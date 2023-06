Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, il miglior tablet Android appare in rete

Se i rumor su un Galaxy Z Tab pieghevole hanno catalizzato l'attenzione e l'interesse del pubblico degli appassionati di tablet, il formato tradizionale è ben lontano dal mollare la presa: lo testimoniano i recenti sviluppi, proprio in casa Samsung.

Nelle ultime ore, infatti, in rete è emersa la certificazione FCC ottenuta da Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, quello che molto probabilmente rappresenterà il più ambizioso tablet della casa sudcoreana e il dispositivo "benchmark" del 2023, successore del primo "Ultra" della famiglia Galaxy Tab, tier lanciato proprio la scorsa generazione con il Tab S8 Ultra.

A mostrare il documento della certificazione ottenuta è stato il tipster SnoopyTech, e potrete osservare il documento nel suo tweet in calce, dove il dispositivo viene identificato come SM-X910.

Il più potente tablet di Samsung dovrebbe essere un dispositivo premium in tutto e per tutto, con un'offerta che dovrebbe prevedere varianti WiFi e cellular con supporto al 5G. ù

Cuore pulsante dovrebbe essere proprio lui, lo Snapdragon 8 Gen2, con un comparto fotografico composto da un sistema dual-camera posteriore (13+ 6 MP) e una selfie camera da 12 MP. Lo schermo dovrebbe essere da 14,5 pollici con una risoluzione di 1600p, dotato di sensore biometrico per le impronte in-display e certificazione IP67 per la resistenza a liquidi e polvere.

Il suo lancio dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2023, ma è possibile che ne sapremo di più già in estate, a un prezzo ovviamente non per tutte le tasche: si dovrebbe partire dai 1049 dollari di S8 Ultra, ammesso che l'azienda decida di confermare il pricing da una generazione all'altra.

Che sia lui il rivale dell'appena presentato Google Pixel Tablet?