Samsung Galaxy Unpacked 2019: on-air il teaser nelle principali città di tutto il mondo

In vista dell'attesissimo evento Galaxy Unpacked che si terrà il 20 febbraio, Samsung Electronics presenta in anteprima il futuro della gamma top con una nuova campagna teaser di affissioni, che segue il lancio iniziale dei primi di gennaio a Parigi in Place de la Concorde.

Tutti coloro che passeranno da alcuni luoghi simbolici in tutto il mondo, tra cui Times Square a New York, Piazza Duomo a Milano, Piazza Callao a Madrid, l'Hydroproject Building a Mosca, e il The Heeren a Singapore, potranno vedere la campagna pubblicitaria che mostra la bellezza delle lettere dell'alfabeto coreano Hangul in maniera dinamica ed audace.

La campagna mostra anche immagini che simboleggiano "la realizzazione del futuro", alludendo ad un futuro emozionante per la nuova linea Galaxy così come una coraggiosa nuova visione per la line-up Galaxy che guiderà il futuro dell'innovazione degli smartphone.

Curiosi di cosa tiene in serbo il futuro per la linea Galaxy? Ormai non manca molto – Samsung Galaxy Unpacked si terrà a San Francisco (e in contemporanea a Londra e Milano) il 20 febbraio. Nel frattempo, date un'occhiata alle immagini della campagna mondiale qui di seguito.

Insomma, è tutto pronto per il lancio dei nuovi prodotti di Samsung. Restate sintonizzati su queste pagine per ulteriori informazioni.