Samsung Galaxy Unpacked 2022: seguitelo con Everyeye e Vodafone Italia!

In questa calda estate del 2022 un nuovo duo si staglia all’orizzonte: Everyeye e Vodafone Italia insieme per seguire in diretta l’evento Samsung Galaxy Unpacked. Ecco quando e soprattutto dove potrete scoprire i nuovi dispositivi pieghevoli del brand in nostra compagnia.

A fare gli onori di casa sarà Vodafone. Infatti, potrete seguire l’evento direttamente dalla pagina ufficiale dell’operatore rosso, dove attualmente è attivo il conto alla rovescia che lascerà il posto alla diretta.

L’appuntamento con i nuovi dispositivi è fissato per il 10 agosto 2022 alle ore 15:00 con il nostro Alessio Ferraiuolo, Responsabile Editoriale della sezione Tech, per raccontarvi le impressioni a caldo e tutte le novità racchiuse nella nuova gamma pensata da Samsung per gli appassionati di tutto il mondo, dopo l’enorme successo della terza generazione, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold3, un miracoloso pieghevole con specifiche da top di gamma e certificazione IPX8.

Ricordiamo che questo Unpacked è probabilmente tra gli eventi più attesi e chiacchierati dell’anno, soprattutto dopo la mole incredibile di rumor che si sono rincorsi nelle ultime settimane e che ci hanno consentito di tracciare un quadro piuttosto intrigante, di cui vi abbiamo parlato nel nostro speciale sui nuovi foldable Samsung 2022.