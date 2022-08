Samsung Galaxy Unpacked: cosa ci sarà? Trapelano foto di Z Fold4 e Z Flip4

Gli occhi degli appassionati del mondo degli smartphone sono tutti puntati sull'evento Samsung Galaxy Unpacked. Infatti, ormai ci siamo: il 10 agosto 2022 è alle porte. L'interesse è alle stelle: nel frattempo, come spesso accade, sono emerse delle foto in merito ad alcuni presunti prodotti che verranno presentati.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, nonché come potete vedere a corredo della notizia, l'utente Twitter Noh ha pubblicato sul popolare social network degli scatti che sarebbero relativi agli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip4. Che lo smartphone si ripieghi orizzontalmente o verticalmente, il brand sudcoreano sembra dunque avere anche questa volta una possibilità di scelta per tutti gli scenari.

Si fa notare la presenza di una tripla fotocamera sul retro di Samsung Galaxy Z Fold4, mentre la backcover di Samsung Galaxy Z Flip4 dovrebbe ospitare due sensori. Al netto dei cambiamenti sotto la scocca, dato che entrambi i dispositivi potrebbero montare un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, il design generale non sembra in realtà stravolgere quanto già visto con le precedenti generazioni.

Tuttavia, Samsung sarebbe riuscita a rendere meno visibile la piega, perlomeno su Fold4, mentre su Flip4 potrebbe esserci un'espansione della diagonale del pannello esterno da 1,9 pollici a 2,1 pollici. Rumor e leak si riveleranno veritieri? Non ci resta che stare a vedere. Non manca molto al 10 agosto 2022 e vi ricordiamo che seguiremo l'evento in diretta mediante il portale ufficiale di Vodafone Italia: non mancate.