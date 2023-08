Samsung Galaxy VR, le prime immagini finiscono online: lancio imminente?

È passato più di un anno da quando un brevetto ci ha svelato che Samsung è al lavoro su Galaxy VR, il suo nuovo headset per la realtà virtuale. Ora, finalmente, pare che il Galaxy VR di Samsung sia quasi pronto: alcune foto del visore, infatti, sono state pubblicate online nelle scorse ore.

A riportare la notizia è UploadVR, noto sito web specializzato nel mondo della realtà virtuale e mista, che afferma di averla reperita da un outlet cinese chiamato Gyro Technology. Secondo Gyro, le fotografie apparterrebbero all'ultimo visore per la Realtà Virtuale di Samsung, Galaxy VR, che dovrebbe essere in uscita nel corso del 2024.



Negli scorsi mesi, in effetti, era emerso che Galaxy VR è stato posticipato di qualche mese, da fine 2023 a metà 2024, per evitare la sovrapposizione con Apple Vision Pro, il primo visore in Realtà Mista di Apple. Dalle fotografie, comunque, sembra che il device sia ad uno stadio di lavorazione molto più avanzato del previsto, tanto che ne sarebbe già stato realizzato almeno un prototipo di pre-produzione.

Per la verità, il visore è molto simile al Meta Quest 3 e vanta quattro fotocamere sullo schermo principale e altri due obiettivi RGB per il passthrough a colori, nonché un sensore di profondità per il tracking delle mani e per la gestione degli ambienti negli applicativi in Realtà Mista. Pare che questi sensori saranno particolarmente importanti per il dispositivo, che non dovrebbe essere dotato di controller fisici, ma che sembra essere controllato tramite gesture delle mani e della testa.



In termini tecnici, UploadVR svela che Galaxy VR avrà uno schermo OLED e un chip principale Samsung Exynos 2200 (lo stesso di alcuni modelli di Samsung Galaxy S22, per intenderci). Il SoC dovrebbe essere leggermente più performante della piattaforma Snapdragon XR2 Gen1 di Meta Quest 2, ma anche poco meno dello Snapdragon XR2 Gen2 del Meta Quest 3.