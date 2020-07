Samsung Galaxy Watch 3, ecco alcune foto ufficiali e un teaser trailer

Gli ultimi leak del nuovo Samsung Galaxy Watch 3 trapelati grazie a Max Weinbach avevano già convinto gli appassionati. Le ultime novità probabilmente li convinceranno ancora di più, perché ora lo smartwatch dell’azienda sudcoreana è ufficialmente certificato dalla FCC, la quale ha pubblicato delle foto inedite. E non manca pure un teaser trailer!

Le foto della Federal Communications Commission sono state condivise online dall’utente Twitter the_tech_guy. In esse si possono vedere fronte, retro e dimensioni del Galaxy Watch 3, nello specifico una versione argentata con cinturino in pelle color nero. Altre immagini invece mostrano il caricatore wireless dotato di un cavo USB-A-microUSB.

Secondo i rumors di giugno, lo smartwatch sarebbe giunto sul mercato in due varianti: una da 41 mm e una da 45 mm, rispettivamente con schermi da 1.2” e 1.4”. Le dimensioni, alla luce delle fotografie pubblicate, sembrerebbero confermate. Tra le varie funzionalità aggiuntive poi ci saranno il sensore elettrocardiogramma, il supporto a LTE e/o Wi-Fi e un bordo rotante.

Sempre via Twitter poi è apparso persino un teaser trailer grazie al noto tipster Evan Blass, più conosciuto come evleaks. Nel video si vedono in sequenza i vari quadranti selezionabili e il supporto a chiamate e messaggi. Già confermato è poi il supporto nativo a Spotify, pre-installato nei modelli venduti negli Stati Uniti.

Samsung Galaxy Watch 3 è atteso per il grande evento Unpacked del 5 agosto, quando dovrebbero arrivare anche il Galaxy Note 20 Ultra e i nuovi smartphone pieghevoli della serie Galaxy Z.