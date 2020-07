Samsung Galaxy Watch 3 svelato in ogni dettaglio in questo video hands-on

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch 3 verrà presentato il 5 agosto all’evento Galaxy Unpacked, come svelato dal trailer ufficiale pubblicato su YouTube. Non mancano però gli ultimi leak del momento: lo youtuber TechTalkTV ha mostrato in anteprima esclusiva Galaxy Watch 3 in ogni suo dettaglio, anticipando la presentazione dell’azienda.

Nel video compare la variante più piccola da 41mm del Galaxy Watch 3, dotata di un display da 1.2 pollici con Corning Gorilla Glass DX, certificazione IP68 e batteria da 247 mAh; esiste però anche una variante da 45mm con schermo da 1.4 pollici e batteria da 340 mAh. In entrambi i modelli ci saranno infine 1 GB di RAM, 8 GB di memoria interna (ma solo 5.2GB disponibili all’utente) e sistema operativo Tizen OS 5.5.



Come evidenziato da TechTalkTV, Galaxy Watch 3 è molto simile a Galaxy Watch Active 2 ma ha un design molto più vicino a quello degli orologi tradizionali grazie alla ghiera più sottile e rotante. Anche il cinturino in dotazione e i nuovi quadranti presenti nello smartwatch gli conferiscono un aspetto più classico, facendolo apparire particolarmente curato.



Di recente sono trapelate online anche altre informazioni interessanti riguardo Galaxy Watch 3, in particolare le nuove feature come il riconoscimento delle cadute, due nuove gesture e novità per gli screenshot.