Samsung Galaxy Watch 3 sempre più vicino, l'app svela le nuove funzioni

Manca poco all’evento Galaxy Unpacked di Samsung che si terrà il 5 agosto, dove sicuramente vedremo il nuovo smartwatch Galaxy Watch 3. Il design e i nuovi quadranti sono già apparsi online a fine giugno con altri leak pubblicati da Max Weinbach, ma ora è l’app dedicata disponibile sul Play Store a svelare gli ultimi dettagli in anteprima.

È stato proprio Weinbach nel sito di XDA Developers a svelare innanzitutto il supporto a due nuove gesture: la prima consiste nella chiusura del pugno e la successiva riapertura per rispondere a una chiamata, scattare una foto o registrare un video; la seconda invece consiste in un movimento rotatorio e servirà per silenziare una chiamata in arrivo o una sveglia.

Un'altra novità riguarda gli screenshot: rispetto ai Galaxy Watch precedenti il procedimento per catturare lo schermo sarà molto più semplice, poiché ora basterà premere i due bottoni laterali contemporaneamente e il gioco è fatto.

Tra le varie feature inedite c'è il riconoscimento delle cadute: quando Galaxy Watch 3 riconoscerà una caduta, dagli speaker dello smartwatch partirà uno squillo che durerà 60 secondi. In caso di mancata risposta da parte dell’utente, l’orologio invierà ai contatti di emergenza un messaggio con i dati di geolocalizzazione e una registrazione audio di 5 secondi. Volendo si potrà anche impostare l’avvio di una chiamata in caso di caduta.

Potremo vedere tutte queste nuove funzioni alla conferenza ufficiale del 5 agosto, dove appariranno anche altri dispositivi tanto attesi come il Galaxy Note 20, che secondo gli ultimi rumor potrebbe giungere sul mercato con il supporto allo streaming di giochi da xCloud di Xbox.