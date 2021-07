Samsung Galaxy Watch 4 appare su Amazon: design e prezzi di tutti i modelli

Le prime immagini di Galaxy Watch 4 viste a giugno hanno finalmente un “seguito ufficiale”, dato che sul portale canadese del colosso dell’e-commerce Amazon è comparsa (e scomparsa) a sorpresa la pagina ufficiale per ogni smartwatch della nuova gamma firmata Samsung, mostrando quindi al mondo i render definitivi dei prodotti.

Sebbene la pagina Web d’interesse non sia più disponibile, grazie ai colleghi di Winfuture abbiamo avuto la possibilità di ottenere le immagini in questione, visibili sia in copertina che in calce a questa notizia. Il modello dal cinturino nero è Galaxy Watch 4 Classic, disponibile nelle varianti da 42 e 46 millimetri, con display e batteria di Galaxy Watch 3 ma con lunetta girevole. La cassa è in acciaio inossidabile ed è disponibile sia nella colorazione nera che in bianco con dettagli neri; lato funzionalità, invece, si parla del cardiofrequenzimetro, del monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, feature avanzate per controllare il proprio sonno, VO2 Max, supporto sia alla connessione WLAN che al Bluetooth e alla rete LTE.

Tutte le appena citate funzionalità saranno disponibili anche su Galaxy Watch 4, il quale potete vedere in calce all’articolo con cinturino bianco, design sportivo e due quadranti diversi: nel caso del display con l’orario indicato a tutto schermo si tratta della variante da 44 millimetri, mentre l’altro caso vede un quadrante da 40 millimetri. Entrambi avranno una dimensione dello schermo pari a 1,36 pollici e cassa in alluminio, ma rispettivamente avranno una batteria da 361 mAh e una da 247 mAh.

Per quanto riguarda i prezzi, Galaxy Watch 4 da 40 mm verrà venduto a 309,85 Dollari canadesi ovvero 210 Euro circa; Galaxy Watch 4 da 44 mm dovrebbe costare 240 Euro circa al cambio attuale; Galaxy Watch 4 Classic, invece, dovrebbe costare 291 Euro circa per la variante da 42 mm e 315 Euro circa per la variante da 46 mm.

Il lancio, infine, dovrebbe avvenire il 27 agosto 2021, esattamente 16 giorni dopo al presunto evento Galaxy Unpacked dove verranno presentati non solo gli smartwatch Galaxy Watch ma anche gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3.