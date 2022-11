Samsung Galaxy Watch 4, attenti all'ultimo update: blocca lo smartwatch per sempre!

Nelle stesse ore in cui Android 13 arriva su smartphone Samsung top di gamma, dalla serie Galaxy S21 ai Note 20, il produttore sudcoreano ha avviato la distribuzione di un aggiornamento firmware per Samsung Galaxy Watch 4. Meglio però evitare di scaricarlo, dato che tale update blocca per sempre lo smartwatch.

Stando a quanto ripreso dagli attenti colleghi di SamMobile, il recente passaggio al firmware R8xxXXU1GVI3 non sembra affatto senza intoppi. Le segnalazioni online relative a gravi problemi tecnici con tale software sono giunte da diversi paesi, in cui si segnala che con tale update Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic si bloccano in via definitiva e non possono essere né riavviati, né spenti completamente nel tentativo di ripristinare l’orologio.

A meno che non si riesca a tenere acceso lo smartwatch fino alla distribuzione del prossimo aggiornamento firmware, pertanto, il dispositivo è destinato a spegnersi per sempre. Al momento non è chiaro se questo bug riguardi tutti i modelli di Galaxy Watch 4 che stanno ricevendo tale update, ma è meglio evitare di scaricarlo e installarlo fino alla sua sostituzione.

Nel caso in cui il vostro smartwatch Samsung sia già bloccato a causa di questo firmware, è necessario contattare l’assistenza clienti della società per chiedere la sostituzione del dispositivo.

Sempre à propos del brand asiatico, vi rimandiamo alla recensione dell’SSD Samsung 990 Pro.