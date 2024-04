Samsung Galaxy Watch 4 cala VERTIGINOSAMENTE su Amazon al MINIMO STORICO

Sconti, sconti e ancora sconti in casa Samsung. Amazon è il regno delle offerte, e oggi ad essere protagonista assoluto è uno dei migliori smartwatch in circolazione. Galaxy Watch 4, nella colorazione nera, scende del 63% dal prezzo di listino.

Un taglio di prezzo drastico, che vi garantire un risparmio clamoroso di 250€ dal prezzo di listino a cui è stato venduto al day one. Di certo non siamo di fronte ad un modello recentissimo, ma per la cifra a cui è proposto è davvero difficile dirgli di no. Alla base c'è in primis la qualità costruttiva e l'assistenza ineccepibile del colosso coreano, due elementi in linea con i 3 smartphone Samsung da acquistare per un'autonomia infinita, che vi abbiamo consigliato qualche giorno fa.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Galaxy Watch 4 è il companion ideale, che vogliate sfruttarlo per la ricezione e la gestione delle notifiche, ma anche nel caso in cui voleste fare affidamento sul suo monitoraggio per la gestione dei dati relativi all'attività sportiva. Dal contapassi al misuratore della pressione fino all'EGC, Galaxy Watch 4 non ha nulla da invidiare ai suoi diretti competitor in quanto a sensoristica, e lo fa proponendosi oggi ad un prezzo davvero incredibile.

