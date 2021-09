Samsung Galaxy Watch 4 Classic Thom Browne: il lusso si fa smart, e a che prezzo!

Lo scorso agosto Samsung ha presentato Galaxy Watch 4, nuova serie di smartwatch caratterizzata dal modello base e dalla variante Classic. Solo nelle ultime ore, però, la società sudcoreana ha presentato sul mercato Galaxy Watch 4 Classic Thom Browne Edition, versione di lusso realizzata con un metallo raro.

Lo stilista statunitense ha già collaborato in passato con il colosso nato a Seoul, proponendo alcuni dispositivi in edizione limitata sul mercato dal design elegante e chiaramente pensato per i più grandi fan del brand, come nel caso degli stessi Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3. Tuttavia, si tratta della prima volta in assoluto in cui Thom Browne realizza uno smartwatch Samsung con lo stile inconfondibile del marchio newyorkese.

Galaxy Watch 4 Classic Thom Browne Edition è disponibile solamente nel modello Bluetooth da 42 mm ed è placcato in rodio, metallo raro argenteo particolarmente resistente ed elegante. Non mancano poi tre cinturini rispettivamente in gomma, pelle e tessuto con il design Thom Browne e cinque quadranti esclusivi; persino il cavo di ricarica è personalizzato, come potete vedere dalla fotografia in calce all’articolo.

Per quanto accattivante all’occhio, il portafoglio certamente non sorride: Samsung Galaxy Watch 4 Classic Thom Browne Edition è infatti in vendita sul portale ufficiale Samsung a 799,99 Dollari, contro i 349,99 Dollari della versione standard. È chiaro: il lusso si paga.

Se siete interessati al prodotto in sé, vi rimandiamo alla nostra recensione di Galaxy Watch 4 Classic.