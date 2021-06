Samsung Galaxy Watch 4, trapelano le prime immagini: eccolo in tutto il suo splendore!

Se il design del nuovo Galaxy Watch Active 4 vi ha incuriosito, oggi abbiamo finalmente modo di dare un'occhiata da vicino al Galaxy Watch 4. I due wearable dovrebbero essere svelati in tandem al MWC di Barcellona.

Le foto, presumibilmente tratte dal materiale pubblicitario che verrà reso disponibile nel corso della presentazione ufficiale, sono state scovate e pubblicate da 91Mobiles e ci permettono di ammirare il nuovo top di gamma dell'offerta smartwatch di Samsung in tutte le sue varianti.

Come possiamo ammirare, il nuovo Galaxy Watch 4 dovrebbe arrivare sul mercato in quattro colorazioni, fra cui nero grafite, rose gold, acciaio e verde scuro, tutte ugualmente eleganti e con cinturino personalizzabile per una miriade di combinazioni.

Svetta senza dubbio il nuovo display circolare, mentre resta ancora avvolto nel mistero il sistema operativo, sebbene ormai venga data quasi per scontata la presenza di Wear OS.

Quanto alle specifiche tecniche, come suggerisce la fonte il nuovo Watch 4 dovrebbe arrivare sul mercato in due taglie, da 40 e 44 millimetri, con certificazione di resistenza di grado militare MIL-STD 810G. Confermata l'impermeabilità, la presenza del GPS e del vetro protettivo Gorilla Glass.

Nel frattempo, sono emerse in rete anche le prime foto dei nuovi pieghevoli sudcoreani, il Samsung Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Flip 3.