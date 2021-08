Samsung Galaxy Watch 4 funziona anche come walkie talkie: ecco come

Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic sono ufficiali da metà agosto 2021 e la notizia del lancio con Wear OS 3 ha fatto piacere a molti utenti, i quali ora avranno accesso a tante app del Google Play Store. Tra di esse figura in particolare un’app interessante sviluppata proprio da Samsung chiamata Walkie Talkie: come funziona?

Nomen omen, si potrebbe dire: l’applicazione permette molto semplicemente di trasformare i propri smartwatch Samsung d’ultima generazione in walkie talkie push-to-talk, con la possibilità anche di creare canali con più utenti e avviare “conversazioni istantanee” con i propri contatti, i quali però necessiteranno ovviamente del Galaxy Watch 4 con app ufficiale e account Samsung annesso.

Allo stato attuale, stando anche alle scoperte di XDA Developers, il produttore sudcoreano non chiarisce quale sia il raggio di azione dell’applicazione e l’effettiva utilità dell’app Walkie Talkie. Gli unici dettagli noti riguardano la necessità di utilizzare l’app per la prima volta “mentre l'orologio è connesso allo smartphone”, così da completare la configurazione dettagliata e poi lasciare che funzioni indipendentemente dal dispositivo mobile in possesso; ma anche la possibilità di garantire i permessi per accedere alla posizione del wearable così da “creare il tuo canale cercando amici nelle vicinanze tramite Bluetooth”.

L’immagine che trovate in calce alla notizia mostra in breve il funzionamento: si abilita l’app Walkie Talkie tramite lo slider apposito e poi, selezionando il contatto d’interesse, è sufficiente tenere premuto sull’icona rotonda del microfono per parlarci. Insomma, una feature estremamente semplice e forse anche divertente, oltre che utile: riscuoterà successo? Staremo a vedere.

In conclusione, ricordiamo che Samsung Galaxy Watch 4 non supporta iOS.