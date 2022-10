Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro al centro di ottime offerte su Amazon Italia

Oltre al super sconto su Xiaomi Mi Band 6, Amazon Italia questo weekend rilancia Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro a ottimi prezzi per un periodo di tempo non specificato. Con questi tagli fino al 25% si scende di quasi 100 euro rispetto al prezzo di listino.

Vediamo i dettagli delle promozioni ora attive sul portale di e-commerce:

Samsung Galaxy Watch5 44mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, Batteria a lunga durata, Bluetooth, Sapphire [Versione Italiana]: 247 euro

Samsung Galaxy Watch5 Pro Bluetooth 45 mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, Batteria a lunga durata, Black Titanium [Versione Italiana]: 403,66 euro

Entrambi questi dispositivi indossabili non sono venduti al prezzo minimo storico registrato su Amazon. Ciononostante, si tratta di risparmi interessanti per tutti coloro che vogliono uno smartwatch di ultima generazione spendendo il meno possibile.

Tutti e due i Galaxy Watch di ultima generazione sono venduti e spediti da Amazon con consegna a costo zero per i clienti Prime anche in un singolo giorno. Il pagamento è effettuabile in 5 rate mensili con piano della società statunitense o, in alternativa, a Tasso Zero con Cofidis selezionando l’opzione apposita al check-out.

