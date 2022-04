Samsung Galaxy Watch 5: addio al modello Classic, al suo posto arriva la variante 'Pro'

Una decina di giorni fa abbiamo scoperto che Samsung lancerà un Galaxy Watch 5 Pro quest'anno, completando così la lineup dei suoi smartwatch con un terzo prodotto. Oggi, tuttavia, un report sembra spiegare che le cose non starebbero proprio così: al contrario, il Galaxy Watch 5 Pro potrebbe sostituire il modello "Classic" dello smartwatch.

La notizia arriva direttamente da un report di Sammobile, portale specializzato in notizie dal mondo Samsung e generalmente ritenuto piuttosto affidabile, il quale spiega che anche quest'anno Samsung proporrà due Galaxy Watch diversi, sostituendo il modello "Classic" con il modello "Pro".

Resta però da capire in che modo il Galaxy Watch "Pro" sostituirà la variante "Classic" dell'orologio intelligente di Suwon: il Galaxy Watch Classic era indirizzato ad un pubblico adulto, mentre la versione base dello smartwatch, per design e prezzo, aveva come proprio target di pubblico i giovani. È dunque possibile che la versione "Pro" si collochi nella stessa nicchia di pubblico del modello che andrà a sostituire, oppure che Samsung decida di abbandonare gli utenti più adulti per dedicarsi esclusivamente ad un pubblico giovane.

È anche possibile, benché per il momento improbabile, che gli smartwatch "Pro" saranno semplici rebranding della lineup "Classic", senza però modificarne le feature di base, a partire dal design più maturo. In realtà, però, sembra che il Galaxy Watch 5 Pro avrà delle feature esclusive, come una batteria migliorata e più capiente che in passato.

Sammobile, infine, spiega che il Galaxy Watch 5 Pro avrà uno schermo OLED di forma tonda, come gli altri smartwatch di Samsung, e che dovrebbe arrivare sul mercato in due varianti, una con cassa da 40 mm e batteria da 276 mAh e una con cassa da 44 mm e batteria da 361 mAh. Inoltre, l'orologio dovrebbe possedere feature come il GPS integrato e il monitoraggio continuo del battito cardiaco, insieme a diversi altri sensori biometrici mutuati dal Galaxy Watch 4.