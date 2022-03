Samsung Galaxy Watch 5 arriva ad agosto con termometro integrato, secondo un report

Lo scorso novembre, un enorme leak dei device Samsung del 2022 mostrava che tra le numerose uscite dei dodici mesi successivi vi sarebbe stato anche il Samsung Galaxy Watch di Serie 5, in arrivo probabilmente nella seconda metà dell'anno. Finora, però, lo smartwatch è stato avvolto da un alone di mistero circa il suo design e le sue feature.

Finora, l'unico rumor emerso riguardo allo smartwatch del colosso coreano è quello sull'esistenza di un cinturino di ricarica solare per Galaxy Watch 5, lasciata trapelare da un brevetto dello scorso settembre: negli ultimi mesi, invece, non sono emerse indiscrezioni circa lo smartwatch.

Fortunatamente, oggi, un report di ETNews ci fornisce un'idea, benché ancora parziale, delle feature aggiuntive che il nuovo orologio di Samsung avrà rispetto al predecessore, il Galaxy Watch 4. A quanto pare, infatti, Samsung Galaxy Watch 5 avrà un termometro incluso, che servirà sia per monitorare la temperatura interna dell'utente, potenzialmente scoprendo in anticipo i primi segni dell'influenza o di un'infezione da Covid-19, sia per tenere sotto controllo i cicli di ovulazione di chi lo utilizza.

L'inclusione del termometro è comunque una sfida tecnologica non indifferente per Samsung e per tutti gli altri produttori di smartwatch: per esempio, Apple non ha inserito il sensore sotto la scocca del suo Apple Watch Series 7 proprio perché i dati del termometro sono poco affidabili. Non basta infatti che esso sia presente sull'orologio perché funzioni correttamente, dal momento che la temperatura del polso è influenzata da vari fattori, specialmente esterni, che ne rendono complessa una lettura accurata.

Sarà dunque interessante capire come Samsung abbia aggirato o risolto il problema, anche perché sempre ETNews riporta che la misurazione costante della temperatura corporea rimarrà uno standard dei wearable Samsung dal 2022 in poi, al punto da non essere integrata solo su Galaxy Watch, ma anche sulle earbuds Galaxy Buds. Infine, secondo ETNews, Samsung Galaxy Watch 5 sarà lanciato il prossimo agosto.