Samsung Galaxy Watch 5: il lancio è imminente, ma la ricarica wireless delude

Mentre i fan sperano che Samsung Galaxy Watch 5 non deluda come previsto dal noto tipster Ice Universe, emergono in rete le prime informazioni certe sul dispositivo coreano. Lo smartwatch, infatti, è passato per la FCC americana, che ne ha certificato alcune specifiche tecniche.

Nello specifico, l'ente di certificazione degli Stati Uniti spiega che il Galaxy Watch 5 avrà la ricarica wireless a 5 W, la stessa già presente sul predecessore, il Galaxy Watch 4, nonché sul Galaxy Watch di terza generazione, lanciato due anni fa. Sfortunatamente, il listing del dispositivo nella banca dati della FCC non ci fornisce altre indicazioni sulla sua scheda tecnica, pur rafforzando le ipotesi di un lancio nel mese di agosto per lo smartwatch.

Il passaggio per l'ente di certificazione, infatti, implica che il Galaxy Watch 5 sia praticamente pronto per la messa in vendita, la quale dunque non dovrebbe farsi attendere troppo. Inoltre, il model number del dispositivo analizzato dalla FCC è EP-OR900, che dovrebbe essere quello della variante con cassa da 40 mm dello smartwatch. Non è perciò ancora chiaro da quanti device sarà composta la lineup complessiva di Galaxy Watch 5, che secondo alcuni leak potrebbe dire addio al modello Classic in favore di quello "Pro".

Sicuramente, comunque, sappiamo che dell'orologio arriveranno almeno due versioni, di cui una con cassa da 40 mm e una con cassa da 44 mm. Il modello con cassa ridotta avrà una batteria da 276 mAh, mentre quello con cassa da 44 mm dovrebbe avere una cella più capiente, pari a 397 mAh. Inoltre, entrambi i Galaxy Watch potrebbero vantare materiali di pregio: pare infatti che essi saranno lanciati con parti di titanio e vetro di zaffiro.