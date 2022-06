Samsung Galaxy Watch 5, leakati possibili prezzi: occhio agli aumenti!

Se in precedenza i tipster già erano sufficientemente convinti che il Galaxy Watch 5 Pro sarà lo smartwatch più brutto dell’anno, i prezzi della gamma Galaxy Watch 5 trapelati in rete in queste ore saranno un motivo ulteriore per far storcere il naso ai consumatori: c’è un aumento in vista rispetto alla serie precedente?

Secondo il rinomato informatore Roland Quandt, redattore dell’affidabile sito tedesco WinFuture, la serie di smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 dovrebbe trovare spazio sul mercato internazionale nel 2022 con prezzi maggiorati di una quota variabile tra i 30 Euro e i 90 Euro.

Nello specifico, si parte dai presunti 300 Euro tondi del Samsung Galaxy Watch 5 da 40mm con connessione Bluetooth, proprio 30 Euro in più rispetto all’attuale Galaxy Watch 4 con le stesse dimensioni. Lo stesso dovrebbe valere per il Galaxy Watch 5 40mm LTE possibilmente venduto a 350 Euro, contro i 320 della iterazione corrispondente della quarta generazione.

Su Twitter, dunque, Quandt menziona che il modello più grande da 44 mm dovrebbe costare 350 Euro anziché 300, accompagnato dalla variante LTE a 400 Euro al posto di 350 Euro. Infine, il Galaxy Watch 5 Pro sarà presumibilmente disponibile solo in una dimensione di 45 mm a 490 Euro per il modello Bluetooth e 540 Euro per l’LTE, contro i 400 Euro del Galaxy Watch 4 Classic 46mm Bluetooth e i 450 Euro della variante LTE.

Come sempre, consigliamo di prendere questi dati con le pinze; tuttavia, il buon record di Quandt ci fa pensare che questi potrebbero essere i veri prezzi dei wearable top di gamma Samsung. Non ci resta che aspettare ancora qualche mese per scoprire tutte le cifre ufficiali.

Pochi giorni fa, peraltro, si è discusso della ricarica rapida migliorata su Galaxy Watch 5.