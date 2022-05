Samsung Galaxy Watch 5 Pro di lusso: sarà in titanio e vetro zaffiro?

Si torna ancora una volta a discutere sul futuro della serie di wearable Samsung Galaxy Watch, prossima a ricevere ben tre varianti del Galaxy Watch 5. Questa volta il protagonista è l’unico Galaxy Watch 5 Pro, il quale potrebbe rasentare il lusso grazie all’utilizzo di vetro zaffiro e titanio, materiali premium non indifferenti.

A diffondere online queste indiscrezioni è stato il noto e rinomato informatore Ice Universe con un breve tweet, che trovate in calce alla notizia. Senza dilungarsi in tanti dettagli, egli parla semplicemente della produzione del Watch5 Pro con i due materiali detti in apertura, titanio e vetro zaffiro. Raffinati e particolarmente resistenti, allo stato attuale vengono utilizzati in un numero piuttosto limitato di smartwatch premium, ergo dal costo decisamente elevato.

Questa decisione non sarebbe una vera e propria sorpresa: siamo già stati abituati al debutto sul mercato internazionale di varianti lussuose come la Galaxy Watch 4 Classic Thom Browne Edition lanciata nel settembre 2021. La differenza chiave è che quella posta oggi sotto la luce dei riflettori non sarà un’edizione speciale, bensì il Galaxy Watch 5 Pro che andrà a comporre il trio di smartwatch di ultima generazione della casa sudcoreana. Insomma, l’obiettivo sembra essere quello di “avvicinare” il premium al pubblico.

Sarà una scelta di successo? Staremo a vedere, dato che quelle riportate sono semplici indiscrezioni di mercato.