Samsung Galaxy Watch 5 in sconto su Amazon: in offerta il Re degli smartwatch wearOS

Se avete acquistato uno dei Google Pixel 7 e 7 Pro in sconto su Amazon, potreste volerlo affiancare ad uno smartwatch wearOS. Visto che il Pixel Watch di Google non è arrivato in Italia, perché non buttarvi sul Samsung Galaxy Watch 5, che proprio in queste ore si trova in sconto sempre su Amazon?

Nello specifico, in offerta troviamo il Samsung Galaxy Watch 5 con cassa da 40 mm e connettività Bluetooth, che si attesta sul prezzo di soli 190,95 Euro. Si tratta del 36% in meno rispetto al valore di listino del device, fissato a 299 Euro. Tale sconto, comunque, è valido solo sulla versione di colore Grafite dell'orologio: per le altre varianti, infatti, dovrete spendere qualcosa in più.

Il medesimo smartwatch, sempre con cassa da 40 millimetri ma in colorazione Pink Gold o Silver, infatti, vi costerà qualche euro in più: la variante Pink Gold, in particolare, viene venduta a 195,95 Euro, cinque Euro in più della versione grafite, con uno sconto del 34% rispetto al MSRP. La versione Silver, invece, ha uno sconto decisamente più contenuto, pari al 26% del MSRP, e viene proposta a 219,90 Euro. Ovviamente, per tutte e tre le varianti il prezzo di base di Samsung è lo stesso, pari a 299 Euro.

Infine, vi segnaliamo che il Galaxy Watch 5 con connettività LTE, oltre che Bluetooth, e con cassa da 40 millimetri, è anch'esso in offerta sull'ecommerce di Jeff Bezos. In questo caso, però, lo sconto è ridotto: si parla infatti solo del 9% in meno del prezzo di listino, per uno sconto che fa scendere il prezzo d'acquisto del device da 349 a 319 Euro.