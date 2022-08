Samsung Galaxy Watch 5 senza segreti: i render da ogni angolo dei modelli base e Pro

A poco più di una settimana dal leak dei prezzi europei di Samsung Galaxy Watch 5, a sorpresa in rete è emersa una collezione di render di Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro che ci svela i due smartwatch top di gamma ad alta risoluzione e in ogni singolo colore.

Se abbiamo accesso ai render che trovate in calce alla notizia è grazie a Evan Blass e 91Mobiles, tipster e portale che da tempo collaborano per succose esclusive nel mondo di smartphone e wearable. L’immagine presente sotto mostra il Watch 5 in Bora Purple, Pink Gold e Graphite, ma ci aspettiamo anche la disponibilità di una versione blu; al contempo, Galaxy Watch 5 Pro si mostra nelle versioni Black e Titanium con il cinturino caratterizzato da una riga intermedia.

Ricapitolando le specifiche tecniche, invece, la variante base dovrebbe debuttare sul mercato nelle classiche dimensioni da 40 mm e 44 mm, mentre il Watch 5 Pro esordirà nella unica edizione da 45 mm. Entrambi gli smartwatch del gigante sudcoreano arriveranno nei negozi nelle varianti Bluetooth e LTE ed eseguiranno Wear OS 3.5 con One UI Watch 4.5. A questo proposito, ecco come sarà One UI Watch 4.5 su Galaxy Watch 5. Altre caratteristiche principali sono il supporto a NFC, GPS, classificazione IP68 per polvere e acqua e batteria più capiente rispetto al Galaxy Watch 4.

Ricordiamo quindi che i Samsung Galaxy Watch 5 dovrebbero fare la loro prima comparsa ufficiale assieme a Galaxy Buds Pro, Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 all’evento Galaxy Unpacked del 10 agosto 2022.