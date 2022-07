Samsung Galaxy Watch 5 si svela nei primi render: occhio al modello Pro!

La gamma di smartwatch flagship Samsung Galaxy Watch 5 si è svelata con i primi render grazie al rinomato tipster Evan Blass e ai collaboratori di 91mobiles. A diverse settimane dal leak dei possibili prezzi, finalmente abbiamo le prime immagini che ci illustrano il design nel dettaglio.

Le immagini che trovate in calce e in copertina alla notizia riguardano l’intera serie ammiraglia Galaxy Watch di ultima generazione: in copertina, sulla sinistra, trovate il retro del Galaxy Watch 5 base in versione Sapphire, per lo più invariato rispetto al più piccolo Watch 4 lanciato nel 2021. Comprendiamo dal testo che è la versione a 44 millimetri – ma con ogni probabilità verrà accompagnata dalla iterazione a 40 mm -, ha la protezione “Sapphire Crystal” al posto del Gorilla Glass DX e sarà disponibile anche in variante LTE, come per il Galaxy Watch 5 Pro.

Tra le specifiche condivise troviamo GPS, resistenza all'acqua fino a 5 ATM ed eseguiranno il sistema operativo wearOS 3.5 con personalizzazione One UI Watch 4.5. Lato design il Galaxy Watch 5 Pro è il più particolare, dato che abbandonerà la lunetta girevole lasciando spazio a una “ghiera digitale” curvata verso l’interno, molto probabilmente per migliorare il ​​posizionamento e la precisione delle dita. Rispetto ai 44 e 46 millimetri visti nel caso del Galaxy Watch 4 Classic, il Galaxy Watch 5 Pro si fermerà a 45 millimetri.

Il design di quest’ultimo modello è certamente intrigante e lo potete vedere da ogni angolazione in conclusione alla notizia, ma sarà di gradimento del pubblico? A metà giugno un tipster lo ha definito “lo smartwatch più brutto del 2022”, sarà davvero così agli occhi dei consumatori internazionali? Lo scopriremo solamente al lancio, quando più utenti lo potranno vedere da vicino e provarlo nei punti vendita. Per ora, non ci resta che considerare con particolar cautela questi render diffusi in rete.