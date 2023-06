Samsung Galaxy Watch 6 certificato dalla FCC: lancio dietro l'angolo?

Già sappiamo che Samsung Galaxy Watch 6 avrà un nuovo sensore certificato dalla FDA americana per il monitoraggio delle irregolarità cardiache. Tuttavia, dello smartwatch, per ora, sappiamo poco altro: fortunatamente, nelle scorse ore il Galaxy Watch 6 è stato certificato dalla FCC degli Stati Uniti, che ci ha svelato alcune sue caratteristiche.

Stando a quanto riporta GizmoChina, la FCC ha certificato due modelli di Samsung Galaxy Watch 6, che dovrebbero corrispondere rispettivamente al Galaxy Watch 6 "base" e al modello Classic dello stesso smartwatch. Il listing della FCC ha rivelato che i due device avranno cassa rispettivamente da 40 e da 44 millimetri, nonché model number SM-R930 e SM-R940.

In termini di connettività, il Galaxy Watch 6 avrà il Bluetooth, il Wi-Fi 802.11 b/g/n/a, l'NFC e il GNSS. Inoltre, il caricatore wireless del dispositivo, che ha model number EOR-OR900, dovrebbe essere lo stesso del Galaxy Watch 5. In altre parole, non aspettatevi che il nuovo smartwatch sudcoreano migliori la velocità di ricarica del predecessore.

Il pezzo forte della lineup Galaxy Watch 6, comunque, sarà il modello Classic: nelle scorse settimane, abbiamo già visto dei render di Samsung Galaxy Watch 6 Classic e abbiamo scoperto che il nuovo Galaxy Watch avrà uno schermo MicroLED. Il listing della FCC, invece, conferma che il device sarà dotato di un display SuperAMOLED da 1,47" con risoluzione da 470 x 470 pixel, mentre la sua batteria sarà da 425 mAh.

Infine, anche la data del listing dei due device ci conferma che i nuovi smartwatch Samsung arriveranno in anticipo rispetto al previsto. Se finora Samsung ci ha abituato alla presentazione dei Galaxy Watch a metà agosto, insieme ai Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold, quest'anno pare che gli orologi intelligenti di Suwon arriveranno a fine luglio, probabilmente già durante il Samsung Unpacked del 26 luglio, durante il quale l'azienda dovrebbe anche annunciare i Galaxy Z Fold e Z Flip 5.