Samsung Galaxy Watch 6 Classic si mostra in alcuni render, con qualche novità

L’estate di Samsung si preannuncia rovente. Oltre al nuovo Galaxy Z Fold5 e Z Flip5, il gigante coreano si appresta a presentare anche la nuova gamma di smartwatch. Quest’oggi sul web è trapelato il Galaxy Watch 6 Classic, in una serie di render.

Come si può vedere dalla gallery presente in calce, le novità non sembrano essere tante, a parte la lunetta girevole rispetto al Watch 5 Pro.

Sempre rispetto al Galaxy Watch 5 Pro, è attesa anche una batteria più piccola con capacità di circa 424 mAh, che comunque rappresenterebbe un importante aggiornamento se si confronta a quella vista sul Watch 4 Classic.

Dovrebbe invece crescere lo spazio dello schermo, grazie alla riduzione delle dimensioni della lunetta: in questo modo Samsung manterrà di fatto le stesse dimensioni della precedente generazione, aumentando però la superficie del display. Secondo le indiscrezioni, lo schermo dovrebbe avvicinarsi a quota 1,5 pollici rispetto agli 1,4 pollici.

Qualche giorno fa, Samsung potrebbe aver svelato anche la novità principale del Galaxy Watch 6, ovvero il monitoraggio delle irregolarità del battito cardiaco. La conferma è arrivata in un comunicato stampa dove il gigante coreano ha fatto esplicito riferimento.

Per le conferme di rito bisognerà attendere ancora qualche mese, ma siamo sicuri che nel corso delle prossime settimane emergeranno altri rumor.