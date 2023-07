Samsung Galaxy Watch 6 già al polso di un calciatore del Tottenham

Se la certificazione FCC di Samsung Galaxy Watch 6 ne suggerisce l'imminente arrivo sul mercato, potreste rimanere sorpresi dalla notizia di oggi: il nuovo wearable è stato infatti avvistato al polso di un giocatore del Tottenham, e non uno qualsiasi.

Parliamo di Son Heung-min, non a caso anche calciatore della selezione nazionale sudcoreana, di cui è anche capitato.

L'attaccante degli Spurs mostra il nuovo smartwatch di sesta generazione con disinvoltura. O perlomeno, dovrebbe trattarsi di questo modello per una serie di ragioni, prima fra tutte la dimensione del display. Inoltre, i bordi più sottili sembrano soddisfare i rumor già emersi in queste settimane, ma non è dato sapere se abbia o meno la vociferata ghiera girevole, un grande ritorno al passato che molti fan sperano di trovare nei wearable Galaxy del 2023.

L'avvistamento sarebbe avvenuto all'aeroporto di Incheon, la mattina del 14 luglio 2023, e trovate lo scatto di Yonhap News in calce.

Il Samsung Galaxy Watch 6 dovrebbe essere presentato al grande pubblico molto presto, per l'esattezza la data è quella del Samsung Unpacked 2023, ovvero il 26 luglio 2023, quando il colosso di Suwon dovrebbe presentare anche la sua quinta generazione di smartphone pieghevoli, la cui evoluzione quest'anno dovrebbe essere a dir poco sostanziale.