Samsung Galaxy Watch 6, trapelano i possibili prezzi e varianti

A poche ore dai render dell’evento Unpacked estivo di Samsung, una nuova fuga di notizie si sofferma sui prezzi degli smartwatch che dovrebbero essere presentati nel corso dell'evento, in particolare sul Galaxy Watch 6 e 6 Classic, con le relative varianti ed i prezzi.

Di seguito i prezzi trapelati:

Samsung Galaxy Watch 6, 40 mm in grafite e crema, solo Bluetooth: € 319,99

Samsung Galaxy Watch 6, 40 mm in grafite e crema, Bluetooth e 4G: € 369,99

Samsung Galaxy Watch 6, 44 mm in grafite e argento, solo Bluetooth: € 349,99 - € 399,99 con 4G.

Samsung Galaxy Watch 6, 44 mm in grafite e argento, Bluetooth e 4G: € 399,99

Samsung Galaxy Watch 6 Classic, 43 mm in nero e argento, solo Bluetooth: € 419,99

Samsung Galaxy Watch 6 Classic, 43 mm in nero e argento, Bluetooth e 4G: € 469,99

Samsung Galaxy Watch 6 Classic, 47 mm in nero e argento, solo Bluetooth: € 449,99

Samsung Galaxy Watch 6 Classic, 47 mm in nero e argento, Bluetooth e 4G: € 499,99

Il leak proviene dal sito francese DeaLabs, un rivenditore che si è lasciato sfuggire tutte le informazioni in questione. All’appello manca il Galaxy Watch 6 Pro, che evidentemente potrebbe non essere presentato nel corso dell’evento e su cui non è mai trapelato nulla.