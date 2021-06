Samsung Galaxy Watch Active 4 in arrivo: spuntano i primi render del design

Samsung entro la fine del 2021 dovrebbe lanciare sul mercato gli smartwatch Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch Active 4, ma mentre del primo si sa ancora ben poco, del secondo nelle ultime settimane se ne è parlato abbastanza: assieme ai dettagli sul sistema operativo WearOS, ora in rete si discute anche del possibile design grazie ai render.

A pubblicarli online sono stati il rinomato tipster OnLeaks e GizNext che, stringendo una collaborazione, hanno proposto ai fan del brand sudcoreano una piccola anteprima con i rendering che svelano il design di Samsung Galaxy Watch Active 4. A quanto pare, si dovrebbe trattare di uno smartwatch dallo stile minimalista con bordi piatti, pulsanti inediti e un quadrante rotondo in alluminio, assieme anche a un cinturino rinnovato.

Le dimensioni dovrebbero essere pari a 40 e 44 millimetri per le due varianti che entreranno in commercio, uno stile dunque abbastanza diverso rispetto allo standard da 42 mm di tanti altri smartwatch concorrenti. Non mancheranno, poi, le quattro colorazioni che potete vedere anche nell’immagine in copertina all’articolo, ovvero nero, argento, verde e oro. Il lancio, assieme a quello di Galaxy Watch 4, dovrebbe avvenire nel corso dell’evento MWC 2021 di Barcellona, a cui Samsung ha già confermato la partecipazione.

Sempre in tale occasione non dovrebbe mancare pure il lancio del Watch Design Studio, servizio che potrà essere utilizzato dai clienti per personalizzare lo smartwatch prima di acquistarlo.