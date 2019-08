Samsung Galaxy Watch Active2 ufficiale: tutte le specifiche tecniche

Samsung ha finalmente svelato ufficialmente il suo nuovo smartwatch Galaxy Watch Active2, che risulta più sottile e compatto rispetto alla precedente generazione e presenta una ghiera rotante sensibile al tocco. Ci sono anche diverse novità in termini di batteria e per quanto riguarda la possibilità di guardare contenuti multimediali sullo schermo.

Riportiamo di seguito le caratteristiche tecniche di Galaxy Watch Active2.

Colore: Alluminio (Cloud Silver, Aqua Black, Pink Gold con fluoroelastomero), Acciaio inossidabile (Silver, Black, Gold con cinturino in pelle);

Dimensioni e peso: Modelli con cassa in alluminio da 44 mm (44 x 44 x 10,9T, 30 g), Modelli con cassa in alluminio da 40 mm (40 x 40 x 10,9T, 26 g), Modelli con cassa in acciaio inox da 44 mm (44 x 44 x 10,9T, 44 g), Modelli con cassa in acciaio inox da 40 mm (40 x 40 x 10,9T, 37 g). Il modello LTE è disponibile solo in acciaio inox;

Display: Modelli da 44 mm ( Super AMOLED 360 x 360 da 1,4 pollici , display Always On Full Color, Corning Gorilla Glass DX+), Modelli da 40 mm (Super AMOLED 360 x 360 da 1,2 pollici, display Always On Full Color, Corning Gorilla Glass DX+);

Batteria: Modelli da 44mm (340 mAh), Modelli da 40 mm (247 mAh);

Chipset: Exynos 9110 Dual Core 1,15 GHz ;

; Sistema operativo: Tizen;

Memoria: 768 MB + 4 GB, 1,5 GB + 4 GB (Solo modelli LTE);

Connettività: LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/GLONASS/Galileo/Beidou;

Sensori: Monitoraggio della frequenza cardiaca (con 8 fotodiodi), elettrocardiogramma (ECG), accelerometro (misura fino a 32 g di forza), giroscopio, barometro, luce ambientale;

Carica: ricarica wireless basata su WPC;

Resistenza: 5 ATM + IP68 / MIL-STD-810G;

Compatibilità: Android (Android 5.0 o versione successiva, almeno 1,5 GB di RAM), iOS (iPhone 5 o versione successiva, iOS 9.0 o versioni successive).

Non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda prezzo e disponibilità in Italia di Samsung Galaxy Watch Active2, ma vi invitiamo a rimanere sintonizzati su queste pagine per saperne di più.