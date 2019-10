Samsung Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition disponibile in Italia

Samsung ha annunciato la disponibilità in Italia del suo smartwatch Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition. Si tratta di un'edizione speciale del dispositivo, nata dalla collaborazione tra la società sudcoreana e l'azienda Under Armor.

Comunicato stampa: Milano, 18 ottobre 2019 – Da oggi è possibile acquistare sul sito Samsung, il Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition, nato appunto dalla collaborazione tra Samsung Electronics Co. Ltd. e Under Armour Inc.

Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition è uno smartwatch di nuova generazione, concepito per i runner più esigenti che desiderano portare il loro allenamento a un livello superiore. Grazie alla partnership con Under Armour, Samsung permetterà ai runner di vivere un'esperienza di allenamento più coinvolgente, offrendo loro l'opportunità di raggiungere il massimo della forma riducendo i rischi di infortuni attraverso le funzionalità disponibili in esclusiva su questo modello.

Con caratteristiche esclusive come il coaching in tempo reale basato sul passo e la cadenza della corsa, oltre all’accesso esclusivo alla più grande community al mondo di amanti del fitness con MapMyRun, il nuovo Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition offre informazioni ancora più tempestive sull'allenamento, un coaching in tempo reale e programmi di allenamento più completi a portata di polso.

Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition incoraggia gli utenti a fissare degli obiettivi personalizzati come passo, distanza, durata e cadenza, emettendo segnali tattili e acustici durante la corsa per segnalare il range di allenamento e quindi se bisogna cambiare ritmo. Quando l'allenamento è terminato, gli utenti ricevono sul loro smartphone un'analisi approfondita dei dati sulla loro forma fisica e alcuni suggerimenti dettagliati, ottenendo una visuale a 360 gradi sulla loro tecnica di running e sul percorso di allenamento prefissato.

L'edizione speciale Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition presenta un look sportivo, con quadrante e cinturino esclusivi personalizzati Under Armour, cassa di alluminio e due taglie diverse, da 44mm con cinturino Black e da 40mm con cinturino Mod Gray. Entrambi i cinturini sono realizzati in materiale Fluoroelastomero (FKM) e progettati per permettere la traspirazione, garantendo una vestibilità eccellente e sempre comoda.

Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition da 44mm con cinturino Black è disponibile a partire da oggi sul sito Samsung al prezzo di 349,00 euro, la versione da 40mm con cinturino Mod Gray sarà disponibile da oggi sul sito Samsung in preordine al prezzo di 329,00 euro con spedizione a partire da inizio novembre.

Per maggiori informazioni su Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition, visitate il sito ufficiale di Samsung.