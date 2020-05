Samsung Galaxy Watch: arriva la certificazione della FCC, lancio vicino?

Samsung sta lavorando ad un nuovo smartwatch, probabilmente al successore del Galaxy Watch o dell'Active 2 ed ora, sono disponibili anche i numeri identificativi dei quattro futuri modelli: SM-R840 / 845 e SM-R850 / 855. Inoltre, negli ultimi giorni le varianti SM-R840 e SM-R850 sono stati individuati sulla piattaforma di certificazione MIIT.

Oggi, siamo in grado di fornirvi nuove informazioni riguardanti il prossimo smartwatch Samsung dopo aver ottenuto la certificazione dalla FCC delle versioni SM-R845 e SM-R855. Tra le novità sarebbe stato confermato il nome dello smartwatch, ossia Galaxy Watch che non dovrebbe vedere altre aggiunte come ad esempio, quella relativa all'anno, 2020 o alla versione 2.

Inoltre, i nuovi dati a disposizione rivelano che il prossimo Samsung Galaxy Watch, almeno nella versione contraddistinta dal codice SM-845U, probabilmente, avrà una dimensione di 45 mm ed una cassa in acciaio inossidabile. Per quanto riguarda la resistenza, il prossimo Galaxy Watch dovrebbe disporre di un vetro Corning Gorilla Glass XD in grado di proteggere il display da urti e graffi, senza dimenticare l'impermeabilità fino 5ATM e la certificazione MIL-STD 810G.

Passando alle opzioni relative alla connettività, il nuovo Galaxy potrebbe contare sul GPS e sull’LTE (4G) con il supporto alle chiamate vocali. La produzione, sempre secondo gli schemi forniti, sarà avviata in Vietnam nelle prossime settimane.

Altri documenti relativi alla certificazione del prossimo wearable di casa Samsung rivelerebbero la presenza del Bluetooth, anche se la versione risulta ancora sconosciuta, con supporto EDR e BLE, il Wi-Fi a / b / g / n e la ricarica wireless a 5W. I presupposti affinché il prossimo indossabile della casa coreana risulti molto allettante ci sono tutti ma sarà necessario attendere le specifiche complete, compreso il prezzo e la possibile data di presentazione. Non è da escludere che possa avvenire in concomitanza con il lancio dei prossimi smartphone della serie Galaxy Note 20.

Chissà se il prossimo smartwatch Samsung consentirà all'azienda di recuperare un po' di terreno dalla diretta rivale Apple, che è riuscita a confermarsi leader nel mercato dei wearable anche nel primo trimestre dell'anno.