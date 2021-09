Samsung Galaxy Watch: addio caricatori, ci penserà il cinturino solare

Nonostante siano passate poche settimane dal lancio di Samsung Galaxy Watch 4, i leaker hanno già iniziato a speculare sui prossimi dispositivi del colosso coreano. Nello specifico, è emerso online il brevetto di un cinturino capace di ricaricare l'orologio tramite l'energia solare, che potrebbe essere integrato nei prossimi Galaxy Watch.

Il brevetto, compilato nel 2019 presso lo United States Patent and Trademark Office (USPTO), è stato pubblicato solo di recente, suggerendo che Samsung abbia finalmente iniziato a lavorare alla feature brevettata due anni fa. All'atto pratico, come potete vedere dall'immagine in calce, il colosso coreano vorrebbe creare degli smartwatch dotati di un cinturino in materiale fotosensibile, capace di ricaricare la parte elettronica del device assorbendo la luce mentre il dispositivo viene indossato dall'utente.

Il cinturino conterrà delle celle solari flessibili su entrambi i lati, in modo che possiate ricaricare lo smartwatch indossandolo sia sul polso destro che su quello sinistro. Inoltre, la superficie sarà ricoperta di polimeri capaci di cambiare la direzione della luce, guidandola verso le celle solari.

Queste ultime verranno organizzate su più livelli, in modo da catturare le onde luminose a prescindere dall'angolazione e dalla lunghezza d'onda con cui essa colpisce il dispositivo, garantendo la massima efficienza di caricamento. In questo modo, poche ore di esposizione potrebbero caricare il device fino al 100% della batteria, senza distinzioni tra illuminazione solare e artificiale.

Se la feature fosse inclusa nei prossimi smartwatch Samsung sarebbe un enorme passo avanti rispetto alla concorrenza. Intanto, un altro studio scientifico ha dimostrato l'utilità dei Samsung Galaxy Watch nelle diagnosi delle malattie, compreso il morbo di Parkinson.