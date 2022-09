Samsung Galaxy Watch3 riceve update importante: tra watchface e migliorie tracking

Sono ormai passati più di due anni dal lancio di Samsung Galaxy Watch3, ma il colosso sudcoreano ancora è al lavoro su aggiornamenti importanti per lo smartwatch. L’ultimo update per Galaxy Watch3 è tra questi, in quanto aggiunge e migliora funzionalità essenziali.

Come riportato da 9to5Google, Samsung ha avviato il rilascio dell’aggiornamento del firmware R8x0XXU1DVH4 su scala globale per lo smartwatch top di gamma di due generazioni fa. Mentre i consumatori possono ora leggere la nostra recensione di Samsung Galaxy Watch5, coloro che sono ancora in possesso del Galaxy Watch3 possono accedere a questo update.

Dal changelog completo pubblicato online dalla società sudcoreana si legge quanto segue:

Watch Face

Goditi quadranti nuovi e migliorati con uno stile arricchito e opzioni personalizzabili

Sono stati aggiunti due nuovi quadranti: Pro analog, Gradient number

Samsung Health

Attraverso l'Indicatore di attività giornaliero aggiornato, i dati di Mobile Health vengono sincronizzati

Fornisce una funzione di registrazione quando viene rilevato il russamento, utilizzando il telefono cellulare mentre dormi

I quadranti citati provengono proprio dalla nuova formazione Galaxy Watch5 e sono stati adattati al sistema operativo fuori produzione di Samsung.

Restando dal gigante sudcoreano, proprio pochi giorni fa Samsung Galaxy A52 ha ricevuto l’update a One UI 5.0 basato su Android 13, l’ultima versione del robottino verde.