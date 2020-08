Samsung Galaxy Watch3 è ufficiale: ecco l'anti Apple Watch targato Samsung

Samsung, nel corso dell’evento Unpacked di Agosto 2020 ha presentato il nuovo smartwatch di fascia alta, il Galaxy Watch3 di cui si è a lungo parlato nelle scorse settimane attraverso leak e voci di corridoio trapelate sul web.

A livello di design, Samsung ha posto l’accento sui materiali utilizzati, come l’acciaio inossidabile e la pelle, ma sul mercato arriverà per la prima volta in assoluto anche un modello in titanio. Confermata la ghiera pieghevole dei precedenti modelli, che consentirà di navigare attraverso l’interfaccia grafica in maniera semplice ed immediata, ma Galaxy Watch3 rispetto ai suoi predecessori è più sottile del 14%, più piccolo dell’8% e più leggero del 15%, nonostante un display più grande personalizzabile con oltre 80mila quadranti.

Il produttore lo definisce un indossabile che consente di gestire la propria routine, raggiungere la forma fisica e tenere sotto controllo la salute, a cui si aggiungono le caratteristiche tipiche di un orologio di lusso.

E’ presente il sensore per misurare l'ossigenazione del sangue, sia per ragioni di salute che per il fitness. Attenzione, però, la funzione SpO2 non sarà disponibile al momento del lancio ma verrà attivata solo nel terzo trimestre del 2020 attraverso un aggiornamento software.

Incluso anche un sistema di rilevamento cadute: quando Galaxy Watch3 rileva una potenziale caduta, la posizione verrà inviata ai contatti predefiniti. Il sistema su cui si basa riconosce le cadute nel momento in cui il dispositivo è impegnato in un movimento dinamico, quindi non vale quando si è fermi. E’ però richiesta una connettività ad internet per l’invio della notifica d’emergenza, in maniera analoga a quanto avviene su altri smartwatch concorrenti.

Fronte software, citiamo anche Running Analysis, una funzione ad hoc che è stata progettata per consentire agli utenti di correre meglio, migliorare la forma fisica e prevenire lesioni. Presente anche il VO2 Max, un dato che monitora i progressi cardiovascolari.

Samsung Health invece è progettato per mettersi in forma a casa e propone più di 120 programmi di allenamento.

Galaxy Watch3 sarà disponibile dal 7 Agosto 2020 al prezzo di partenza di 429 Euro. Per coloro che effettueranno il preordini entro il 20 Agosto 2020 è previsto in omaggio il Wireless Battery Pack.