Samsung Galaxy Watch4 LTE in super offerta su Amazon: -50%!

Interessante sconto proposto quest'oggi da Amazon sul Samsung Galaxy Watch4 LTE. Lo smartwatch della compagnia coreana, infatti, può essere portato a casa ad un prezzo davvero molto interessante se si confronta con quello di listino.

Nella fattispecie, lo sconto proposto è del 50%:

Samsung Galaxy Watch4 LTE 40mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Salute, Fitness Tracker, Batteria lunga durata, Bluetooth, Black, 2021 [Versione Italiana]: 159 Euro (319 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per lunedì 19 Settembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 6 ore e 29 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo questa notizia. E' anche possibile effettuare il pagamento a tasso zero con Cofidis, fino al 19 Settembre 2022.

Tramite la scheda prodotto viene anche data la possibilità di aggiungere la protezione aggiuntiva per due anni da danni accidentali a 9,49 Euro, e tre anni a 13,49 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente per evitare spiacevoli sorprese e quindi portare a casa il dispositivo a prezzo ridotto. Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dal Galaxy Watch4 LTE da 40mm su Amazon negli ultimi tempi, come certificato anche dai dati di Keepa.