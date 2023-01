Samsung Galaxy Watch4 in offerta su Amazon: oltre il 50% in meno

In quest'ultimo lunedì di Gennaio 2023, Amazon propone uno sconto molto interessante sul Samsung Galaxy Watch4, nella versione con cassa da 40mm ed in colorazione nero e rosa. Lo smartwatch, Bluetooth Only (senza supporto LTE), può essere portato a casa ad un prezzo del 52% inferiore rispetto a quello di listino imposto dal produttore.

Di seguito i dettagli dell'offerta:

Samsung Galaxy Watch4 40mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Salute, Fitness Tracker, Batteria lunga durata, Bluetooth, Nero, 2021 [Versione Italiana]: 129 Euro (269 Euro)

Samsung Galaxy Watch4 40mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Salute, Fitness Tracker, Batteria lunga durata, Bluetooth, 2021, Oro Rosa (Pink Gold) [Versione Italiana]: 129 Euro (269 Euro)

La consegna è garantita per mercoledì 1 Febbraio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, 30 Gennaio 2023. È disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 25,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Come avvenuto anche in altre circostanze, Amazon non ha fornito alcuna indicazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter godere della promozione. Il prezzo e la data di consegna si riferisce al momento in cui è stata scritta la notizia, e potrebbero cambiare nelle prossime ore.