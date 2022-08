Samsung Galaxy Watch4 a prezzi mai visti su Amazon, meno di metà prezzo

Questo giovedì di inizio agosto non è solamente dedicato a offerte su iPhone 13 mini su Amazon, ma anche a Samsung Galaxy Watch4 a prezzi mai visti prima sul portale di e-commerce statunitense. In un caso si scende anche sotto metà prezzo, a poco meno di 200 Euro!

Offerte Amazon su Samsung Galaxy Watch 4

Samsung Galaxy Watch4 40mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Salute, Fitness Tracker, Batteria lunga durata, Bluetooth, Nero, 2021 [Versione Italiana]: 149,99 Euro (269 Euro)

Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE 42mm SmartWatch Acciaio Inox, Ghiera Rotante, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, Silver 2021 [Versione Italiana]: 199,90 Euro (419 Euro)

Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE 46mm SmartWatch Acciaio Inox, Ghiera Rotante, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, Nero (Black), 2021 [Versione Italiana]: 269,99 Euro (449 Euro)

Ciascuna di queste promozioni è proposta da Amazon: il colosso di Seattle ha ben pensato di rilanciare i tre smartwatch Samsung al prezzo più basso di sempre, garantendo la consegna senza costi aggiuntivi ai clienti Prime anche in un giorno. Il pagamento, invece, potrà essere completato a rate con Cofidis per evitare il pagamento in unica soluzione.

Evidenziamo infine che queste offerte non hanno una durata prefissata; pertanto, dovrete prestare attenzione all’eventuale conclusione e conseguente cambio di prezzo.

