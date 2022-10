Samsung Galaxy Watch5 Pro già a oltre 100 euro in meno da Unieuro, da non perdere

Ad appena due mesi dal lancio di Samsung Galaxy Watch5 Pro, ultimo smartwatch top di gamma del colosso sudcoreano, Unieuro lo propone a un ottimo prezzo per tutti coloro che sono alla ricerca di un wearable appartenente alla fascia alta.

Questa offerta, curiosamente, non rientra in nessun volantino ora attivo, nemmeno nelle Offerte Solo Online lanciate il 10 ottobre scorso. Per questa ragione, riteniamo che risulti valida sia online che presso i punti vendita Unieuro in tutta Italia.

Veniamo quindi ai dettagli tecnici: Samsung Galaxy Watch5 Pro si presenta con cassa in titanio da 45 millimetri e ghiera touch sporgente, con display Super AMOLED da 1,4 pollici e protezione IP68, ovvero impermeabilità fino a 50 metri di profondità. Il sistema operativo è WearOS e la batteria è da 590 mAh. Non mancano, naturalmente, sensori per monitorare frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, qualità del sonno, calorie bruciate e varie modalità sportive con gestione tramite Samsung Health.

Il prezzo di listino di questo smartwatch è pari a 499,90 euro ma, per un periodo di tempo non precisato, resterà disponibile da Unieuro a 382 euro grazie a un taglio del 23%. Il pagamento può essere effettuato in 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal, in entrambi i casi da 127,33 euro al mese. La consegna a domicilio, peraltro, è gratuita.

In chiusura, vi rimandiamo invece alla recensione di Samsung Galaxy Watch 5.